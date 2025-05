W dzisiejszym odcinku podcastu „Twój Biznes” między innymi:

Przełomowe porozumienie gospodarcze USA i Ukrainy

Ukraina i Stany Zjednoczone zawarły długo wyczekiwane porozumienie o partnerstwie ekonomicznym, tworząc Amerykańsko-Ukraiński Fundusz Inwestycyjny na rzecz Odbudowy. Co istotne obecne warunki są znacznie korzystniejsze niż wcześniejsze propozycje Waszyngtonu. Umowa zakłada wspólne zarządzanie funduszem bez dominacji żadnej ze stron oraz transfer technologii do ukraińskiej gospodarki. Co istotne, nie przewiduje obowiązku spłaty 350 mld dolarów długu, o którym wspominał Donald Trump. Dokument czeka na ratyfikację przez ukraiński parlament, ale już teraz jest uznawany za sukces Kijowa – także w kontekście bezpieczeństwa i współpracy regionalnej, na której może skorzystać Polska.

Polska się kurczy – dzietność najniższa w Europie

Z danych GUS wynika, że populacja Polski zmniejszyła się o 152 tys. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Aktualnie liczba mieszkańców wynosi około 37,4 mln. To efekt dramatycznie niskiej dzietności – Polska ma obecnie najniższy współczynnik urodzeń w całej Europie. Andrzej Kubisiak z PIE wskazuje, że bez zmiany polityki migracyjnej, automatyzacji i wydłużenia wieku emerytalnego grozi nam zapaść gospodarcza. Problem demografii staje się coraz bardziej palący, a rządowe strategie nie nadążają za rzeczywistością.