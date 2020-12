Związek Kontroli Dystrybucji Prasy przestanie istnieć

Wniosek o rozwiązanie ZKDP, działający od 1994 r. organ pilnujący danych o dystrybucji prasy złożyła Izba Wydawców Prasy. IWP jest jednym z członków ZKDP. W przesłanym do mediów komunikacie wyjaśnia, że chodzi o uporządkowanie reprezentacji i wzmocnienie pozycji wydawców. ZKDP zastąpiony zostanie ostatecznie przez spółkę Polskie Badania Czytelnictwa, która od tego roku przejęła część zadań Związku. Będzie ona podlegać Izbie.

Czy na dzisiejszym zjeździe członkowie ZKDP (są wśród nich m.in. kolporterzy i firmy reklamowe) byli jednomyślni – w komunikacie IWP nie podano. Według Rafała Piętki, menedżera ds. public relations PBC, za likwidacją oddano 95 proc. głosów członków obecnych na zjeździe. Nie chciał podać jednak kto głosował przeciwko, tłumacząc się brakiem upoważnienia. Ocenił, że ostateczna likwidacja ZKDP może potrwać kilka miesięcy.

– Mieliśmy formalnie dwie organizacje pracodawców w branży prasowej: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy oraz Izbę Wydawców Prasy. Skupienie prac wydawców w jednej organizacji wzmocni branżę. Izba gospodarcza ma szerszy zakres działalności i większe uprawnienia, a przez to możliwości działania w interesie wydawców. Celem jest budowanie spójnej strategii wydawców prasy wobec zmieniającego się rynku, funkcjonującego w dwóch rzeczywistościach: papierowej i cyfrowej, a także dalsze przekształcenie PBC w nowoczesny ośrodek badań i analiz rynku prasowego oraz komunikacji z rynkiem reklamy – wyjaśnia w komunikacie Marek Frąckowiak, dyrektor generalny IWP.

– Zaproponowaliśmy członkom ZKDP przeniesienie dotychczasowych funkcji formalnych jakie pełnił dotychczas związek bezpośrednio do spółki PBC. Uchwalone zostały nowe zasady współpracy wydawców w radach ds. audytu, czytelnictwa i reklamy. W przyjętej formule wydawcy będą mogli sprawniej podejmować decyzje, co jest niezbędne w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości w jakiej działamy. Izba Wydawców Prasy będzie natomiast sprawowała nadzór właścicielski nad spółką PBC – mówi z kolei Renata Krzewska, prezes ZKDP.

„Od stycznia 2020 przeniesiono do PBC kontrolowanie i udostępnianie informacji o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych i treści cyfrowych. Po stronie ZKDP pozostawała wyłącznie działalność statutowa w postaci opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami Związku” – czytamy w tym samym komunikacie.

ZKDP istniał od 1994 r. Jego pomysłodawcą, a potem pierwszym prezesem był Dariusz Fikus, wówczas redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”. W 1993 r. w liście do wydawców zaproponował by na wzór francuskiego Diffusion Controle powołać jego odpowiednik w Polsce. Organizacja w zamyśle Fikusa miała składać się z wydawców, ogłoszeniodawców i agencji reklamowych.

Zgodnie z ostatnimi informacjami ZKDP, kontroluje on dystrybucję 224 tytułów prasowych. Każdy z członków deklaruje wysokość nakładu i rozpowszechniania (sprzedaży lub innych form) w skali miesiąca. PBC przeprowadza badania ankietowe, które pokazują ile osób czytało lub przeglądało tytuł. To dane ważne z punktu widzenia reklamodawców. Według tych badań, przez dziewięć miesięcy zakończonych 30 września najpoczytniejszy dziennik („Fakt”) czytało codziennie przeciętnie 2,7 proc. populacji, czyli 827 tys. osób. Drugie miejsce zajmowała „Gazeta Wyborcza” (2,2 proc.), a trzecie „Super Express” (1,7 proc.).