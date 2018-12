Emitel i TVP zakopują wojenny topór

TVP Rozrywka i TVP Sport HD to kanały, które pojawią się w ofercie bezpłatnej cyfrowej telewizji naziemnej za sprawą umowy, które Telewizja Polska i Emitel podpiszą być może jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Telewizja Polska zdecydowała się skorzystać z oferty Emitela i umieści na tzw. ósmym multipleksie swoje kanały. Będą to TVP Rozrywka i TVP Sport HD - informuje dziś "Presserwis", internetowe ramię miesięcznika "Press".

Według tego samego źródła, rada nadzorcza TVP wyraziła zgodę na zawarcie umowy z Emitelem we wtorek, a jej podpisanie ma nastąpić w najbliższych dniach.

Emitel prowadzi kilka multipleksów cyfrowej telewizji naziemnej. Ósmy multipleks - tzw. MUX8 - od końca 2016 roku. Chętnych aby umieścić na nim programy było wielu.

Głównym klientem Emitela miała być Telewizja Polska, dla której przeznaczono miejsce na trzy programy w standardowej rozdzielczości lub dwa, jeśli jeden z nich miałby być nadawany w rozdzielczości HD. Zapisy takie znalazły się w decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji częstotliwości dla Emitela na potrzeby uruchomienia MUX8. Publiczny nadawca do tej pory nie skorzystał jednak z oferty operatora cyfrowej telewizji naziemnej. Na przeszkodzie stanąć miały finanse.

W efekcie, na wniosek UKE, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgodziła się na wpisanie do decyzji rezerwacyjnej dla Emitela swoistego ponaglenia. Zgodnie z nim TVP dostała czas do 30 kwietnia br. na złożenie wniosku o zawarcie umowy o dostęp do MUX8. W przeciwnym razie, multipleks mógł zostać wykorzystany na emisję innych kanałów koncesjonowanych przez KRRiT.

Jak podała w marcu KRRiT, rada nadzorcza TVP podtrzymała zamiar wejścia ze swoimi kanałami na MUX 8 i zapewniła, że spółka prowadzi intensywne prace przygotowawcze nad przystąpieniem do negocjacji z EmiTelem.

TVP Rozrywka był już wcześniej elementem oferty cyfrowej telewizji naziemnej. W czerwcu jego miejsce na MUX3 (w całości wykorzystywany przez TVP) zajął TVP Sport.

Emitel i TVP nie podały na razie, oficjalnych komunikatów w sprawie zakończenia sporu. Według "Dziennika Gazeta Prawna", publiczny nadawca zapłacić ma tyle, ile ustalono pierwotnie i tyle, ile płacą inni nadawcy korzystający z MUX8.

Na MUX8 obecnie nadawane są Metro (Grupa Discovery/TVN), Telewizja WP (Grupa Wirtualna Polska Holding), Nova TV (Grupy ZPR i Cyfrowy Polsat) oraz Zoom TV (Kino Polska). Według dostępnych informacji, nadawcy ci płacą Emitelowi rocznie 6-7 mln zł za kanał na mocy umów podpisanych na 10 lat.

Nie wiadomo, na jak długo TVP zawiera umowę z Emitelem oraz w jaki sposób zakończona zostanie sprawa strat, które Emitel poniósł przez około 2 lata. Być może operator nadajników sygnału radiowo-telewizyjnego będzie musiał się z nimi pogodzić.

Emitel należy do funduszu infrastrukturalnego Alinda Capital Partners.