Lot do Świętego Mikołaja. Taniej niż myślisz

Dlaczego? Bo jest to podróż wirtualna na pokładzie Airbusa A350, największej maszyny we flocie tego przewoźnika. A 10 euro jakie kosztuje bilet na tę podróż, Finnair oficjalna linia lotnicza Świętego Mikołaja, przekazuje natychmiast na UNICEF, który finansuje leczenie dzieci, które zachorowały na COVID-19. „Latamy z całymi rodzinami do Rovaniemi i nie obwiązują nas jakiekolwiek restrykcje" — reklamuje swoją ofertę Finnair.

