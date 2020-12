Gigantyczna fala zwolnień w Lufthansie

Tę informację podał „Bild am Sonntag", a Lufthansa ma oficjalnie potwierdzić 7 grudnia. We wrześniu prezes Grupy LH, Carsten Spohr obiecał związkowcom, że jeśli zgodzą się na obniżenie zarobków i rezygnację ze wszystkich dodatkowych wypłat i bonusów, zwolnień nie będzie.

Kolejne cięcia przewoźnika są na rynku dużym zaskoczeniem po tym, jak otrzymał on pomoc publiczną w wysokości 9 mld euro. Takie wsparcie, tyle że w mniejszych kwotach otrzymały także wszystkie inne linie wchodzące do Grupy Lufthansa – Eurowings, Austrian Airlines, Swiss i Brussels Airlines. I także one drastycznie zmniejszyły zatrudnienie, oferowanie i odstawiły samoloty. Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) ruch lotniczy na poziomie z 2019 roku ma się odtworzyć dopiero w 2025. Chociaż do ożywienia ma dojść już latem 2021, z tym, że w Europie nastąpi ono najpóźniej.