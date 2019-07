Brak Boeingów 737 MAX boli przewoźników

Najbardziej cierpią linie amerykańskie i norweski Norwegian. Właśnie zrezygnował jego prezes i założyciel linii, Bjorn Kjos. A prezes Ryanaira, Michael O'Leary, ostrzega, że jeśli MAX-y nie zostaną przywrócone do latania w październiku, to kryzys rozleje się także na przyszły rok. Na świecie jest w tej chwili odstawionych 350 boeingów model B737 MAX, w tym dwóch polskich przewoźników — pięć LOT-u i dwa Enter Aira.

Najbardziej cierpią linie amerykańskie i norweski Norwegian. Właśnie zrezygnował jego prezes i założyciel linii, Bjorn Kjos. A prezes Ryanaira, Michael O'Leary, ostrzega, że jeśli MAX-y nie zostaną przywrócone do latania w październiku, to kryzys rozleje się także na przyszły rok. Na świecie jest w tej chwili odstawionych 350 boeingów model B737 MAX, w tym dwóch polskich przewoźników — pięć LOT-u i dwa Enter Aira.

Wykrwawianie Norwegiana

11 lipca ze stanowiska zrezygnował Bjorn Kjos, prezes Norwegiana, który założył tę linię w 1993 roku. Strategię rozwoju oparł na tanich lotach z Europy za Atlantyk, do czego miały mu posłużyć MAX-y. W ten sposób Norwegian miał konkurować z Ryanairem i easyJetem w Europie, a z American Airlines i British Airways na trasach atlantyckich. Ta strategia nie do końca wypaliła, pogłębiło się zadłużenie, z którego Kjos finansował rozwój, a kryzys Boeinga jeszcze go dobił. Kjosa, który zostanie w linii jako doradca przewodniczącego rady nadzorczej Nielsa Smedegaarda, zastąpił na razie wiceprezes ds. finansów Geir Karlsen. Rada nadzorcza szuka nowego prezesa.