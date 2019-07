Pasażerowie samolotów produkują tony śmieci. Linie mówią dość

Według statystyk IATA aż 23 procent śmieci z pokładu samolotu to nietknięta żywność i napoje. Autorzy raportu wskazują, że jest to nie tylko strata finansowa dla linii, ale także poważny problem marnowania jedzenia.

Kolejne 17 proc. odpadów z pokładu samolotu to nadające się do przetworzenia gazety, papierowe tacki, plastikowe kubki i sztućce. Poza tym pasażerowie zostawiają też m.in. plastikowe opakowania po kocach i poduszkach, jednorazowe słuchawki i minikosmetyczki.

Niestety bardzo często śmieci z samolotu nie mogą zostać z niego zabrane, oddane do sortowni i ponownego przetworzenia. Wiele krajów stosuje restrykcyjne przepisy sanitarne, co sprawia, że w wielu wypadkach śmieci z samolotu trafiają do spalarni.