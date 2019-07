Rosyjscy turyści wybierają Pragę i Tibilisi

Latem liczba rezerwacji do stolicy Czech wzrosła o 85 proc. r/r, dzięki spadkowi ceny na połączenia o 20 proc. Średnio rosyjski turysta spędzał w Pradze 9 dni zamawiając bilet 49 dni przed wylotem. Rosjanie tak lubią Pragę, że są gotowi latać tam nie tylko bezpośrednio, ale też z przesiadkami przez Helsinki, Rygę i Stambuł, podkreśla gazeta Wiedomosti. Kto najchętniej lata do Pragi? Rosjanie 30-35-letni z Moskwy (38 proc.) i St. Petersburga (13 proc.).

Nieprzedłużenie przez Moskwę od 2 lipca zgody dla czeskich linii Czech Airlines o przelotach nad Rosją trasą transsyberyjską z Pragi do Seulu stało się powodem zakazu lotów do stolicy Czech dla 43 z 57 rejsów, w tym dla wszystkich Aerofłotu.

Stan na dziś to zgoda obu stron na lotu do 7 lipca. Wcześniej Kreml zabronił rosyjskim turystom latać do stolicy Gruzji, co silnie uderzyło w turystyczny sektor Rosji.