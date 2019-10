Marek Krajewski: Fikcja jest lepsza od narcyzmu

W moich wczesnych książkach bohaterowie piją alkohol i traktują to jako zabawę, nie ponosząc żadnych złych konsekwencji. W pewnym momencie zacząłem się z tym źle czuć.

Alkohol to tylko część konwencji.

Choroba alkoholowa jest straszna, dotyka milionów ludzi, którzy są uzależnieni, oraz ich rodziny, które cierpią. Pojawiła się też w życiu moich bliskich. Zrozumiałem wtedy, że czuję się niekomfortowo, kiedy opisuję picie w sposób lekki i rozrywkowy. Sam stałem się abstynentem i wrogiem nadużywania. A przy tym moja żona jest terapeutką uzależnień. To wszystko zmieniło moją twórczość, nigdy już w niej nie będzie radosnego picia.

Czy to już nie dydaktyka?

Nie potrafiłbym pisać książek wbrew sobie. Gdyby ktoś poprosił mnie, żebym napisał książkę, której bohaterem byłaby kobieta, nie napisałbym, bo widzę świat oczami mężczyzny. Moi bohaterowie są do mnie podobni i nie potrafiłbym odtworzyć wewnętrznego świata 30-letniej kobiety. Za to doskonale wiem, jakie ma potrzeby i fobie 54-letni mężczyzna.

Trudno mi się ją pisało jako miłośnikowi psów i posiadaczowi suczki rasy polski owczarek nizinny. Przekroczenie tej granicy nie kosztowało mnie jednak tak wiele, więc zrobiłem to.

Sporo jest w „Mocku. Golemie" o religijnej manipulacji. Czytamy o różnych, czasem zabobonnych, podejściach do wiary, a także o sekcie „tańczącego mesjasza".

Przed rozpoczęciem pisania najważniejsze jest dla mnie pytanie, kto kogo i dlaczego zabił. Aby na nie odpowiedzieć, przeglądam internet. Kiedyś natrafiłem na arcyciekawy temat sekt i nadużyć, jakie się w nich dokonują, także tych natury seksualnej. I tak – od linku do linku – dotarłem w końcu do sekty „tańczącego mesjasza".

Tak. Nie wiem, czy doszli na teren Dolnego Śląska, ale na pewno byli w Saksonii. A wątki żydowskie pojawiły się w powieści, ponieważ zależało mi, aby historia miała związek z filmem „Golem" z 1920 r. w reżyserii Paula Wegenera. Jego akcja rozgrywa się w środowisku żydowskim, więc zacząłem eksplorować środowisko wrocławskich Żydów w międzywojniu. I tak się to wszystko skleiło.

Skąd ta sympatia do starego kina?

Trudno sobie wymarzyć lepszą scenerię dla powieści kryminalnych niż okres dekadencji i upadku dawnego świata mieszczańskiego. Inspirują mnie na przykład informacje, że w latach 30. było w Berlinie ok. 100 legalnych klubów i kabaretów, w których bywali ludzie wykazujący różne nietypowe skłonności erotyczne. Lub te o kokainistach i ich dilerach, którzy w tasiemkach przy kapeluszu mieli odmierzone porcje kokainy. Czy o arystokratkach, które odwiedzały zaplute speluny, gdzie mogły bliżej zapoznać furmanów pociągających je swą tężyzną.

No cóż... Jestem cierpliwy.

Mówią czasem, że byłem lodołamaczem, co przetarł szlak. To miłe, choć sam nie dostrzegam swych zasług. W w tym zawodzie jest ogromna dawka przypadkowości i szczęścia. I ja je miałem. Cenię młodszych kolegów, startowali w trudniejszych czasach, rozumiem też irytację, którą okazywali, gdy wciąż byli pytani o to, jak się sytuują wobec Marka Krajewskiego. A ja nie chcę być punktem odniesienia. Nie jestem wybitnym pisarzem, po prostu mi się udało. Znalazłem niszę.