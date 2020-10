Hartwig ratuje honor

Tłumaczyli za to Louise Glück Rosjanie, Niemcy, Hiszpanie. Ale już we Francji jest obecna tylko w specjalistycznych periodykach. Kto ma szczęście, może obejrzeć DVD „The Poet's View", której noblistka jest bohaterką. Do obejrzenia jest też w YouTubie, gdzie są liczne fragmenty jej wypowiedzi, wywiadów, rozmów – nawet półgodzinnych. Czyta też swoje wiersze.