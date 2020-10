„Czuły narrator” pojawi się za miesiąc

W czwartek poznamy zdobywcę literackiej Nagrody Nobla 2020. A ubiegłoroczna laureatka Olga Tokarczuk zapowiada w listopadzie nową książkę.

„Czuły narrator" ukaże się już 12 listopada. Książka swój tytuł zawdzięcza wykładowi, jaki Olga Tokarczuk wygłosiła rok temu podczas noblowskich uroczystości w Sztokholmie. Na nowy tom złoży się łącznie 12 esejów i wykładów. Poniżej dalsza część artykułu

Będzie to swoiste zaproszenie w kulisy twórczości Tokarczuk, do „laboratorium powstających tekstów, książek, bohaterów". Wyjątkowa szata graficzna książki powstała we współpracy pisarki i graficzki Joanny Concejo.

– Właściwie zawdzięczam tę książkę pandemii – przyznała pisarka w sobotę we Wrocławiu podczas konferencji, na której ogłosiła rozpoczęcie działalności Fundacji Olgi Tokarczuk. Mieści się ona w willi Marii i Tymoteusza Karpowiczów na wrocławskich Krzykach, przy ul. Krzyckiej 29. Fundacja ma wspierać pracę pisarzy, tłumaczy, badania nad literaturą, ale też działać na rzecz praw człowieka i praw zwierząt.

Tymczasem w Nowej Rudzie oraz we Wrocławiu trwa tydzień noblowski, który jest też transmitowany online. 7 października o godz. 17 odbędzie się we Wrocławiu w klubie Proza rozmowa z Olgą Tokarczuk prowadzona przez Edwina Bendyka i Irka Grina. To inauguracja cyklu Ex-centrum, którego pomysłodawczynią jest Tokarczuk.

Wrocław jest znakomicie przygotowany do pełnienia roli literackiego centrum, nad czym pracował od lat. Pod koniec zeszłego roku został przyjęty do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Literatury, co zawdzięcza też organizacji wielu imprez promujących czytelnictwo.