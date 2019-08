Zapiski intymne poetki Anny Świrszczyńskiej

Książka jest nietypowa – ze 156 stron zaledwie jedna ich trzecia to owe intymne zapiski. Reszta to wstęp, przypisy, nota wydawnicza – wydawałoby się nic ciekawego. A jest wręcz przeciwnie dzięki świetnemu opracowaniu Wioletty Bojdy.

Spisane z rękopisu notatki Anny Świrszczyńskiej (1909–1984) rozpoczynają się 3 maja 1969 roku, kończą – 20 października 1971 roku. Obejmują więc niespełna dwa i pół roku życia. To zawartość dwóch teczek z napisem „Józef" stanowiących własność córki poetki – Ludmiły Adamskiej-Orłowskiej.

Ten tylko fragment pamiętnika spadkobierczyni zdecydowała się udostępnić badaczce. „I wydaje się, że każdy dokument jest cenny, bo mniej czy bardziej przybliża do rozumienia procesu twórczego, poznania intencji autora, a więc – do prawdy" – uzasadnia Wioletta Bojda swoje zmaganie z tekstem Świrszczyńskiej.

W 1936 roku Świrszczyńska wydała własnym sumptem pierwszy zbiorek „Wiersze i proza" – bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, co otworzyło jej drzwi do kariery.

W czasie II wojny brała udział w konspiracyjnym życiu literackiej Warszawy, a w powstaniu była sanitariuszką. Po 1945 r. miała głowę do interesów – bez skrępowania pukała do wszystkich drzwi, które mogły poprawić jej sytuację materialną.

„Niemal od razu wstąpiła do nowego ZLP (1949), a rok później porzuciła etat kierownika literackiego w Państwowym Teatrze Młodego Widza w Krakowie, by całkowicie oddać się tworzeniu literatury nowego państwa socjalistycznego" – pisze Bojda, wyliczając przywileje, które przysługiwały wiernym literatom – łącznie z mieszkaniem i licznymi stypendiami. Wkrótce okazało się jednak, że ten rodzaj twórczości żałośnie osłabił talent poetki.

Rodzinne obowiązki jednak jej ciążyły, co wyczytać można z podań o stypendia. Ich forma znacznie przekraczała zwyczajowe urzędowe formy.

Po tych burzach, trzy lata później w 1969 roku, rozpoczynają się zapiski intymne – „Jeszcze kocham..." i to mocnym od razu akcentem: „Wczoraj, dnia 12 maja, przyszedł do mnie Tadeusz i został moim kochankiem". Ów Tadeusz to 48-letni Różewicz, skądinąd żonaty.