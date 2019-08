Wielka lekcja Czesława Miłosza

A przecież przepustką na Wawel czy do Skałki powinna być bezprecedensowa twórczość noblisty, obejmująca cały wiek XX, osadzona w tysiącletniej tradycji Polski. Nikt tak jak Miłosz nie kontynuował tradycji Kochanowskiego i Mickiewicza, nikt jako tłumacz i wykładowca w Ameryce nie przyczynił się do popularyzacji polskiej poezji po II wojnie, przede wszystkim zaś Herberta.

– Miłosz jest stale wydawany, kilka lat temu „Zniewolony umysł" ukazał się w Chinach – mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. – Teraz Miłosza czyta się inaczej niż za jego życia: odkrywa się go na nowo. Właśnie do tego może się przyczynić archiwum zgromadzone w Bibliotece Narodowej, drugie co do wielkości na świecie, które zawiera nieznane i nieopracowane wcześniej pamiątki.