Poeta myśli powoli, internet temu nie służy

Dojrzewając, uświadomił sobie, że od historii nie może uciec, otaczała go zewsząd. Także za sprawą ludzi, których biografie były popękane nie mniej od budynków, a nieraz przekłamane lub pozacierane. Straumatyzowani klęską Niemcy zdecydowali się na nowy początek, dzięki któremu mieli zapomnieć o przeszłości, a co za tym idzie, wyzwolić z odpowiedzialności za wojnę. Przecież zrównywanie miast z ziemią, jak podkreśla Grünbein, nie zaczęło się od Drezna. Wcześniej były Guernica, Warszawa, Rotterdam, Coventry.

Ojciec poety pojechał na studia do Berlina, gdy zaczęto wznosić mur oddzielający część wschodnią od zachodniej. Właśnie wtedy Grünbein przyszedł na świat. Rodzice do partii komunistycznej nie należeli, po 12 latach nazizmu podejrzliwie spoglądali na wszelkie ideologie.

– Spektakle Kantora i Grotowskiego były owiane legendą. Moi przyjaciele pielgrzymowali do Polski, by je zobaczyć – wspomina. Nim docenił twórczość Szymborskiej czy Zagajewskiego, podziwiał Gombrowicza, Iwaszkiewicza i Mrożka. Poetyckim ideałem stał się Zbigniew Herbert.

– Jego twórczość zaliczam do jednej z najważniejszych w drugiej połowie XX wieku. Herbert wciąż może być duchowym nauczycielem – tłumaczy. I choć nie poznał go osobiście, to dzięki lekturze zawsze miał poczucie, że Polak jest mu bliski. – Może spotkaliśmy się kiedyś w podróży na rynku jakiegoś włoskiego miasta, tylko że go nie rozpoznałem – dodaje Grünbein.