Conrad Festival z noblistką Olgą Tokarczuk

Do najważniejszych powieści Olgi Tokarczuk należą „Podróż ludzi Księgi” (1993), „Prawiek i inne czasy” (1996), „Dom dzienny, dom nocny” (1998), „Bieguni” (2007), „Prowadź swój pług przez kości umarłych” (2009) i „Księgi Jakubowe”(2014). A najnowszą jej książka jest zbiór „Opowiadań bizarnych” (2018).

Festiwalowi Conrada Olga Tokarczuk towarzyszy od początku i wielokrotnie już spotykała się na nim z publicznością. W ubiegłym roku uczestniczyła też w niezwykłym muzycznym projekcie krakowskiego Festiwalu Sacrum Profanum, pisząc libretto na premierę opery „Ahat ili. Siostra bogów” na podstawie swojej powieści „Anna In w grobowcach świata”.

Conrad Festival – organizowany przez Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Fundację Tygodnika Powszechnego – to największe międzynarodowe wydarzenie literackie w Polsce i jedno z największych w Europie. Jego celem jest prezentacja światowej literatury, zakorzenionej w różnych kulturach i wyrastającej z odmiennych doświadczeń. Ostatnio Festiwal Conrada został uhonorowany Nagrodą EFFE – Europejskiego Stowarzyszenia festiwali na lata 2019-2020.

Tegoroczna 11 edycja Conrad Festival odbywa się pod hasłem „Rzeczywistości”. Choć żyjemy w tym samym świecie, to jednak nie żyjemy w jednej rzeczywistości i z tej dwuznaczności literatura niejednokrotnie czerpie niezwykłą siłę. Festiwalowe spotkania kładą więc nacisk na to, jak literatura, dzięki dostępnym sobie środkom, tworzy różne rzeczywistości i jak one ze sobą rozmawiają, spierają się i walczą ze sobą.

Każdy festiwalowy dzień miał inny szczegółowy temat, odnoszący się do rzeczywistości, jak i literatury: rzeczy, słowa, obrazy, idee, relacje, miejsca i postaci.

Wśród gości tegorocznego Festiwalu Conrada są także inni znakomici autorzy, m.in. Mariusz Szczygieł, reportażysta, laureat Nagrody Literackiej Nike 2019 za tom reportaży „Nie ma”; Jacek Dukaj, twórca prozy fantastycznej; Anna Cieplak, laureatka Nagrody Conrada w 2017 roku za debiut literacki; Almudena Grandes, autorka najczęściej tłumaczonych współczesnych hiszpańskich powieści; Dmitrij Bykow, rosyjski pisarz, który w swoich książkach łączy elementy kryminału i antyutopii z refleksją nad historią i teraźniejszością Rosji; Jáchym Topola, czeski prozaik i tłumacz; Chimamanda Ngozi Adichie, nigeryjska pisarka, której powieść „Fioletowy hibiskus” (2003) była nominowana do Orange Prize; Didier Eribon – francuski socjolog i filozof, autor biografii Michela Foucaulta.

27 października, w ostatnim dniu festiwalu poznamy laureata Nagrody Conrada - najważniejszego w Polsce wyróżnienia dla debiutantów literackich w kategorii proza, będącego częścią miejskiego programu wsparcia debiutów Krakowa Miasta Literatury UNESCO, wspólnego przedsięwzięcia Miasta Krakowa, Krakowskiego Biura Festiwalowego, Instytutu Książki oraz Fundacji „Tygodnika Powszechnego”.

Nominowani do niej debiutanci 2018 roku to: Olga Hund, Katarzyna Pochmara-Balcer, Joanna Szyndler, Katarzyna Wiśniewska i Łukasz Zawada.