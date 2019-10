Paweł Fajdek: Teraz czas na olimpijskie złoto

Trenerka Fajdka: Paweł jest wyjątkowy

Jolanta Kumor o czwartym tytule swojego zawodnika

"Rzeczpospolita": Bardzo się pani denerwowała?

Paweł Fajdek: Byłam wewnętrznie spokojna i przekonana, że zdobędzie to czwarte złoto. Na to wskazywały i treningi, i jego siła psychiczna. Miał bardzo równy sezon. To było niezwykle istotne. Jego pierwsze rzuty po powrocie do zdrowia były bardzo dobre. Tak samo było w Dausze. Trzeba pamiętać, że Paweł miał poważny zabieg łydki. Treningi zaczął dopiero w połowie kwietnia. Większość osób o tym zapomina. Dziwi się, jak to możliwe, że po siedmiu miesiącach rekonwalescencji był w stanie tak rzucać. Paweł jest po prostu wyjątkowy.

Po pierwszym rzucie pomyślała pani, że jest już pozamiatane?

Wydawało mi się, że chłopaki podejmą jednak walkę. Trudno mi powiedzieć, co się stało z Wojtkiem Nowickim. Raczej nie zawiodła psychika, bo przecież startował w wielkich imprezach i się w nich sprawdzał. Z drugiej strony, człowieka, który ma coś do stracenia, zawsze może dopaść stres.

Ale więcej do stracenia miał akurat Paweł...

Tak, ale cała nasza ostatnia praca oraz fakt, że pasowało mu koło, uważał je nawet za najlepsze w swoim życiu, zwiastowały, że będzie dobrze. Nie wiem, czy będzie do końca zadowolony ze swoich wyników. Chciał rzucić jeszcze dalej. Ale być cztery razy mistrzem świata... Boże, to historia!

My widzimy przemianę, jaką przeszedł Paweł. A pani?

Oczywiście. Uważam, że zrobił bardzo dużo. Przede wszystkim zmienił dietę. Po zabiegu schudł ze 136 do 113 kg, nie mógł się ruszać, masa mięśniowa spadła. Teraz przytył do 123 kg, to jego waga optymalna. Przybrać 10 kg w zdrowy sposób nie jest łatwo. Kapelusze z głów przed nim. Paweł jest zawodnikiem, który niezwykle czuje własne ciało. To jest jego przewaga nad innymi, świadcząca o klasie mistrzowskiej.

Plan na Tokio już jest?

Zarys tak, ale trzeba dopiąć szczegóły. Na razie niech Paweł nacieszy się tym sukcesem i odpocznie, bo to był bardzo długi sezon. A potem na spokojnie usiądziemy i pomyślimy.