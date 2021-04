Koronawirus. Na szpitalnych oddziałach nadal nie będzie trzeba spełniać norm zatrudnienia

Decyzja o obsadzie lekarsko-pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych będzie spoczywać na kierowniku podmiotu leczniczego – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z leczenia szpitalnego. Chodzi o „uwolnienie potencjału wykonawczego świadczeniodawców, wynikającego m.in. z ograniczenia części świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zaleceniem prezesa NFZ, do zwalczania epidemii". To znaczy, że na oddziałach nie będzie trzeba spełniać norm zatrudnienia np. pielęgniarek, które będzie można przesunąć np. do oddziałów covidowych. Resort zdrowia zaznacza jednak, że szef szpitala ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom przebywającym na oddziałach w zależności od ich liczby i stanu zdrowia.

