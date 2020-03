RPO: ratownicy medyczni mogą stracić uprawnienia do udzielania pomocy

Są one ważne przez 3 lata. Po tym okresie osoba traci status ratownika i uprawnienia do kwalifikowanej pierwszej pomocy. Aby zachować status ratownika, należy zdać kolejny egzamin (tożsamy z egzaminem kończącym kurs). Może do niego przystąpić osoba, której termin ważności zaświadczenia upływa nie później niż na 3 miesiące od poprzedniego egzaminu. Oznacza to, że ratownik ma czas na zdanie egzaminu w 3 miesiące przed upływem ważności zaświadczenia.