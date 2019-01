Lekarz w trakcie specjalizacji nie będzie pracował za darmo

Lekarz w trakcie specjalizacji nie będzie już pracował za darmo. Przygotowana przez ministerialny zespół nowelizacja przepisów znosi wolontariat.

Młody lekarz, który nie dostanie się na rezydenturę, czyli szkolenie specjalizacyjne finansowane przez resort zdrowia, nie będzie mógł zdobyć specjalizacji, pracując w szpitalu za darmo. Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, przygotowana przez zespół powołany przez ministra Łukasza Szumowskiego w kwietniu 2018 r., jasno precyzuje, że taki lekarz „nie może wykonywać pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie za 0 zł".

Umowa ma określać tryb szkolenia, a wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż płaca minimalna.

To niejedyne rozwiązania zapobiegające wykorzystywaniu szkolących się lekarzy. Projekt, przygotowany m.in. przez Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (PR OZZL) oraz Naczelną Izbę Lekarską, przewiduje, że szpital zatrudniający lekarza w trakcie specjalizacji ma unikać wyznaczania mu pracy w systemie równoważnym lub zmianowym (np. takim, w jakim pracują pielęgniarki, czyli od godz. 8 do 20 lub od 20 do 8). Medyk ma jak najwięcej czasu spędzać z kierownikiem specjalizacji, który wprowadza go w arkana zawodu. A ten zazwyczaj pracuje od godz. 8 do 14.35.

Autorzy ustawy zadbali o bezpieczeństwo pacjentów i doprecyzowali, że rezydent pierwszego roku, który nie czuje się jeszcze na siłach, nie będzie musiał samodzielnie pełnić dyżurów. Może natomiast pełnić tzw. dyżury towarzyszące, podczas których przygląda się pracy opiekuna i wykonuje zabiegi pod jego okiem. Dziś, w sytuacji braków kadrowych, młodzi, niedoświadczeni lekarze rzucani są często na głęboką wodę i niemal od pierwszego dnia decydują o życiu chorych.

Zdaniem wiceszefa PR OZZL Damiana Pateckiego korzystne dla pacjentów jest skrócenie o blisko pół roku czasu zdobywania specjalizacji – na egzamin specjalizacyjny będzie się można zapisać przed ukończeniem szkolenia, a jego zaliczenie będzie mniej zbiurokratyzowane.

Zdaniem Pateckiego o powodzeniu reformy zadecydują pieniądze i to, czy minister zdrowia będzie walczył o wzrost nakładów na ochronę zdrowia.

