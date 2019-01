Elektroniczna dokumentacja medyczna: odmowa przyjęcia do szpitala, informacja dla lekarza oraz karta informacyjna

Na razie tylko trzy dokumenty: odmowę przyjęcia do szpitala, informację dla lekarza kierującego oraz kartę informacyjną leczenia szpitalnego, od stycznia otrzymamy w formie elektronicznej.

Podczas gdy te trzy dokumenty w formie papierowej będą już nieważne, jeszcze przez rok fakultatywną formą będzie e-recepta, która całkowicie zastąpi te papierowe dopiero od 2020 r. – Cały bieżący rok planujemy poświęcić na to, by w porozumieniu ze środowiskiem lekarzy wdrożyć e-receptę we wszystkich gabinetach w Polsce. Po e-zwolnieniach widzimy, że 12 miesięcy jest okresem optymalnym. Jeśli popatrzymy na statystyki, w grudniu 2017 r. dosłownie kilka procent zwolnień miało postać elektroniczną, a od 1 grudnia 2018 r. w nowoczesnej postaci było ich blisko 100 proc. – mówił w programie #RZECZoPRAWIE odpowiedzialny za cyfryzację medycyny wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Od 1 stycznia straciła ważność papierowa forma tzw. DDR, czyli dokumentu realizacji recepty, który farmaceuci wystawiają po wydaniu pacjentowi leków przepisanych przez lekarza. Z danych Naczelnej Rady Aptekarskiej wynika, że tylko 2 stycznia ok. 13 tys. aptek wystawiło ponad milion DDR, czyli więcej niż e-zwolnień wystawia się przez cały miesiąc.

Skierowania wyłącznie w formie elektronicznej wystawiane będą od 2021 r. Zdaniem resortu ograniczą one możliwość zapisywania się na więcej niż jedną listę oczekujących na konsultacje, zabiegi czy badania. Po dokonaniu pierwszego zapisu skierowanie zostanie automatycznie oznaczone jako będące w realizacji i zapisanie się za jego pomocą do innego lekarza czy szpitala nie będzie możliwe. Jak tłumaczy wiceminister Cieszyński, obowiązkowe e-skierowania wejdą rok po e-recepcie, bo wystawia się ich znacznie mniej, a do systemu wdrożonego na potrzeby obsługi elektronicznej recepty łatwiej będzie dodać nową funkcję obsługi e-skierowania.

– Taki harmonogram wynika z chęci stopniowego wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) – mówił wiceminister Cieszyński, tłumacząc nowelizację ustawy o informacji w ochronie zdrowia, która zmieniała terminy wejścia w życie EDM. Pierwotnie wszystkie dokumenty miały mieć formę cyfrową już od tego roku. Teraz dokumentacja elektroniczna całkowicie ma wyprzeć papierową dopiero w 2022 r.

– Pacjenci najbardziej czekają na pełną elektronizację, bo oznacza przede wszystkim wygodę. Dokumentacji w takiej formie nie można zgubić – tłumaczy wiceminister.