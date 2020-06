Horała: Wygłaszamy pogląd, z którym zgadzają się Polacy

- Prof. Czarnek wyjaśniał już kontekst tej wypowiedzi, to wypowiedź niefortunna, lepiej żeby takie słowa nie padały - stwierdził Horała.

Minister zapewnił, że politycy jego partii "nie mówią o tym, by umniejszać praw osobom o orientacjo homoseksualnej". - Chodzi o sprzeciw wobec politycznej agendy LGBT, której sprzyja Rafał Trzaskowski - dodał.

Horała przekonywał też, że o tym, co jest celem politycznej agendy LGBT "w chwili szczerości powiedział kiedyś Paweł Rabiej". - I nie został za to wyrzucony z partii, z pracy: to noga w drzwiach - najpierw związki partnerskie, potem małżeństwa jednopłciowe, a na końcu adopcja dzieci - mówił minister.

Horała zwrócił też uwagę, że Trzaskowski "nigdy nie powiedział że nie chce zalegalizować małżeństw jednopłciowych". - Dlatego, że chce to zrobić, ale z sondaży wynika mu, że ludzie tego nie chcą - podsumował.