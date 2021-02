Bestsellery Empiku

Statuetkę w kategorii "literatura piękna" otrzymała Katarzyna Nosowska za "Powrót z Bambuko". Nie jest to jej pierwsza książka wokalistki. Dwa lata temu jej książkowy debiut "A ja żem jej powiedziała" także zdobył nagrodę.



Z kolei w kategorii "kryminał/sensacja/thriller" zwycięzcą został Zygmunt Miłoszewski za powieść "Kwestia ceny". (To już czwarta statuetka popularnego autora).



Z literatury dziecięcej pierwsze miejsce zajęła "Totalna demolka. Dziennik cwaniaczka", czternasty tom serii amerykańskiego autora Jeffa Kinneya. A w kategorii "literatura obyczajowa" - debiut "To tylko przyjaciel" Abby Jimenez.



Rok 2020 przyniósł także dynamiczny wzrost zainteresowania książką cyfrową. Oryginalny serial audio Empik Go "Fucking Bornholm" według scenariusza Filipa Kasperaszka i Anny Kazejak zwyciężył w kategorii Audiobok. Jego reżyserem jest Krzysztofa Czeczota, a grają w nim: Magdalena Różyczka, Olga Kalicka, Leszek Lichota i Michał Czernecki. Podczas gali Anna Kazejak, poinformowała, że oficjalnie ruszyły już prace nad filmową adaptacją historii.



Muzyczne Bestsellery powędrowały do młodych talentów. W kategorii Pop/rock nagrodzona została wokalistka sanah za najmocniejszy debiut ubiegłego roku - album "Królowa dram". A wśród hip-hopowych wykonawców liderem okazał się duet PRO8L3M z krążkiem "Art Brut 2". Przyznano również po raz pierwszy statuetkę w kategorii Streaming za najchętniej słuchany utwór w aplikacji Empik Music - raperowi Quebonafide za singiel "BUBBLETEA" z gościnnym udziałem Darii Zawiałow.



Filmowym bestsellerem okazało się "Boże ciało" Jana Komasy, które przebiło zainteresowanie międzynarodowymi hitami, takimi, jak "Gwiezdne Wojny" czy "Parasite".



A w kategorii "film animowany" wygrała druga część Disneyowskiej "Krainy Lodu".



Ogłoszono także Wydarzenie Roku 2020. To specjalna nagroda, o przyznaniu której decyduje kapituła ekspertów Empiku - dla inspirującego zjawiska, projektu lub dzieła, które wywoływało emocje, trwale zmieniło odbiorców, wyróżniało się ze względu na odwagę twórców, nietypowe mariaże stylistyczne bądź przenikanie się różnych dziedzin sztuki albo znaczący wpływ na kulturę. Wydarzeniem 2020 została charytatywna akcja #Hot16Challenge2, zainicjowana przez Solora, w której uczestniczyli polscy raperzy, artyści spoza sceny hip-hopowej oraz osoby publiczne. Zebrano dzięki niej na wsparcie systemu ochrony zdrowia ponad 3,5 mln złotych.



Ponadto w tym roku po raz drugi przyznano nagrody Odkrycie Roku Empik. W tym przypadku decydowało o nich jury składające się z uznanych przedstawicieli różnych dziedzin. Laureatami są dobrze zapowiadający się młodzi twórcy. W kategorii "Film" - Magnus von Horn za obraz "Sweat", mówiący o podporządkowaniu życia mediom społecznościowym. Jury literackie doceniło Igora Jarka, za powieść "Halny", oddającą "językowy krajobraz" Nowej Huty. Muzycznym odkryciem okazał się raper OKI z debiutanckim krążkiem "47playground".