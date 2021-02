Ponad 31 mln zł na rozwój cyfrowy domów kultury

Projekt kierowany jest do samorządowych instytucji kultury: domów, centrów i ośrodków kultury. Jego założenia podczas wspólnej konferencji prasowej przedstawili dziś wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda oraz dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski. Projekt jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19.



„Konwersja cyfrowa domów kultury” to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z jednej strony jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia

i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej,

z drugiej doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych

w formie cyfrowej lub online. Projekt będzie miał charakter konkursowy – wsparciem zostaną objęte te instytucje kultury, które przejdą procedurę grantową.

- Uruchamiamy kolejny program, którego głównym zadaniem jest wsparcie domów kultury, gminnych ośrodków kultury - powiedział prof. Piotr Gliński. - W Polsce mamy wspaniałą sieć tego typu ośrodków kultury. To jest sieć, która bezpośrednio kontaktuje się ze społeczeństwem w społecznościach lokalnych i jest naszym frontmanem, jeżeli chodzi o docieranie z kulturą do społeczeństwa.

Podkreślił, że wsparcie tych ośrodków jest „kluczowe dla rozwoju i wypracowania zwyczaju, normy kulturowej kontaktu społeczności lokalnej, zwłaszcza młodego pokolenia, ale także naszych seniorów i wszystkich innych, z kulturą”.

- Narodowe Centrum Kultury jest instytucją, która od lat wspiera działalność samorządowych instytucji kultury i dysponuje ogromnym doświadczeniem w zakresie współpracy z tymi instytucjami oraz wiedzą popartą ogólnopolskimi badaniami – wyjaśnił dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski. - Wśród różnych form wsparcia samorządowych instytucji kultury znajdują się szkolenia i webinaria oraz długofalowe, systemowe projekty, których celem jest podnoszenie kompetencje pracowników oraz animatorów domów, centrów i ośrodków kultury.



Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury:

1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego

2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem szczegółów projektu. Narodowe Centrum Kultury planuje rozpoczęcie naboru już kwietniu br., o czym będziemy informować.



Dyrektor Rafał Wiśniewski podkreślił, że NCK wspiera samorządowe instytucje kultury również poprzez dotacje, pochodzące z budżetu MKiDN. Tylko w ramach ministerialnych programów zarządzanych przez NCK, w ostatnich trzech latach, do samorządowych instytucji kultury trafiło 115 mln zł.