Podróż w przeszłość – kierunek Nieborów i Arkadia

Historia pałacu w Nieborowie zaczyna się pod koniec XVII wieku. Wówczas rezydujący w oddalonym o 10 kilometrów Łowiczu prymas Radziejowski decyduje się na budowę pałacu. Jego projekt tworzy Tylman z Gameren, znany architekt niederlandzkiego pochodzenia. Barkowy pałac na planie prostokąta wraz z ogrodem i parkiem należy kolejno do Lubomirskich, Łochockich i Ogińskich.

W 1774 r. Nieborów staje się własnością rodziny Radziwiłłów. Pierwszy właściciel, Michał Hieronim Radziwiłł wraz z żoną Heleną urządza wnętrze pałacu w stylu rokokowym i klasycystycznym oraz tworzy wokół niego ogród francuski. Wtedy również powstaje kompleks parkowy w stylu angielskim, pełen antycznych rzeźb o wdzięcznej nazwie Arkadia. Nieborów zaczynają odwiedzać głowy państw, wybitni myśliciele i działacze oświeceniowi i artyści. Bywał tam król Stanisław August Poniatowski, Julian Ursyn Niemcewicz i Jan Piotr Norblin.

W połowie XIX wieku, rodzina Radziwiłłów sprzedaje część okolicznych ziem. Kolekcja roślin z nieborowskiej oranżerii trafia do Nowej Pomarańczarni w warszawskich Łazienkach. Pałac w Nieborowie stopniowo zaczyna odzyskiwać dawną świetność pod koniec XIX wieku. W tym czasie na terenie kompleksu pałacowego powstaje Manufaktura Majoliki. Produkuje się tam, płytki, naczynia i kafle zdobione motywami roślinnymi i pejzażami w technice majoliki tj. malowane barwnym szkliwem.

Cztery lata po odzyskaniu niepodległości, za sprawą Janusza Radziwiłła, pałac w Nieborowie zostaje nadbudowany o jedną kondygnację i zmodernizowany. Po drugiej wojnie światowej Nieborów obejmuje reforma rolna. Pałac i przyległe ziemie zostają znacjonalizowane. Władze komunistyczne okrutnie obchodzą się z rodziną Radziwiłłów znaną z zaangażowania w walkę o niepodległość Polski. W lutym 1945 NKWD deportuje Radziwiłłów do Związku Radzieckiego, a następnie osadza w obozie w Krasnogorsku. Pałac w Nieborowie staje się oddziałem Muzeum Narodowego, a później w 1962 r. zostaje wpisany do rejestru zabytków.

Obecnie w Nieborowie znajduje się muzeum wnętrz rezydencji pałacowej z XVII-XIX wieku. Miejscowość odwiedzają miłośnicy historii, ale też spokoju i ciszy. Rozległe ogrody i bliskość parku w Arkadii, do którego z Nieborowa prowadzi malownicza droga lipowa, to idealne miejsce na spacery i podziwianie piękna przyrody. Nieborów zaskakuje również muzeum majoliki. Wyroby w tej technice są do dzisiaj wykonywane przez lokalnych rzemieślników.

Artykuł powstał we współpracy z Fundacją XX. Czartoryskich