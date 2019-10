Laureaci Koryfeusza. Śpiew dwóch generacji

Tegorocznych laureatów łączy coś więcej niż tylko zamiłowanie do śpiewu. Wyróżniony honorowym Koryfeuszem za całokształt osiągnięć Wiesław Ochman to nie tylko jeden z największych tenorów ostatnich dekad XX wieku na świecie.

– Chyba nie przyniosłem wstydu, występując w tylu teatrach na świecie. Może dzięki temu wierzą tam, że w Polsce są utalentowani ludzie, którym można zaufać. A młodym powtarzam, że pęd do sukcesu to worek, który człowiek bierze sobie na plecy. Najważniejsza jest świadomość swyh możliwości. Nie ma śpiewaka, który potrafiłby wszystko. Trzeba ostrożnie wybierać propozycje.

Na podbój tego świata w ostatnich latach wyruszył obecnie 29-letni kontratenor Jakub Józef Orliński, zdobywca Koryfeusza 2019 jako osobowość roku. Brytyjski „The Telegraph” umieścił go na liście dziesięciu najbardziej czarujących artystów operowych. W lipcu tego roku został on zaproszony do udziału w wielkim tradycyjnym koncercie pod wieżą Eiffla w dniu święta narodowego Francji.

Unikalny głos, którym dysponuje Jakub Józef Orliński, predestynuje go szczególnie do wykonywania muzyki dawnej. Jego zainteresowania repertuarowe są wszakże znacznie szersze, aż do muzyki współczesnej i breakdance’a, w którym także odnosił do niedawna międzynarodowe sukcesy. Dziś jednak śpiew jest dla niego najważniejszy, o czym świadczą choćby nagrane przez Orlińskiego płyty. Ma podpisany kontrakt z Warner Classics.