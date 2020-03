Paweł Kukiz tworzy partię K-15. "Sygnał, że nie zapisałem się do PSL"

Dlaczego stowarzyszenie Kukiz'15 ma przekształcić się w partię polityczną? - Choćby po to, by dać jasny sygnał wyborcom, że nie zapisałem się do PSL-u. Ludzie niestety nie mają pojęcia o elementarnych zasadach ustrojowych i uważają, że jeżeli ktoś startuje z list jakiejś partii, to jest członkiem tej partii. Otóż tak nie jest - powiedział w RMF FM Paweł Kukiz.

