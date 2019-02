Paweł Kukiz grozi prokuraturą za nazywanie go antysemitą

"Dziś 66 rocznica zamordowania Augusta Fieldorfa "Nila".Na karę śmierci skazany został przez "sąd" pod przew. Żydówki Marii Gurowskiej,córki Moryca i Frajdy z Eisenmanów. W składzie "sędziowskim" było jeszcze dwóch Żydów - Emil Merz i Gustaw Auscaler" - napisał wczoraj na Twitterze Paweł Kukiz.

Lidera Kukiz'15 oskarżono o antysemityzm. W takim tonie wypowiedź polityka ocenił m.in. Jonny Daniels z fundacji From the Depths.

Emphasizing nationality, not ideological beliefs, serves to instigate racial hatred and absolve communism. This anti-Semitic tweet is nothing more than some low level politician reaching out to the dregs of society by attempting to blame once again, everything “on the Jews”. https://t.co/bUia24DCU6