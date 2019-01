Kukiz: Strzelanie do prośnych loch? Tak Bandera robił z Polakami

Strzelanie do prośnych loch to bandytka. To tak, jak Bandera i jego UPA robili kiedyś z Polakami - powiedział Paweł Kukiz.

Tematem rozmowy w Polsat News był m.in. planowany przez rząd PiS masowy odstrzał dzików.

Ministerstwo Środowiska planuje tylko w styczniu wybicie 210 tysięcy tych zwierząt.

Poniżej dalsza część artykułu

Paweł Kukiz przyznał, że jest myśliwym, a zapisał się do Polskiego Związku Łowieckiego, by "móc pomoc w prowadzeniu gospodarki leśnej". Zwierzył się też, że nigdy nie strzelił do sarny czy dzika, co "być może u myśliwego jest pewną dewiacją".

Kukiz uważa, że gospodarka leśna polega między innymi na regulowaniu liczebności gatunków, ale strzelanie do prośnych loch to "bandytka" i przekraczanie "pewnych granic etycznych".

- Może troszeczkę nadużyję, ale jeżeli przekroczy się taką barierę etyczną, to potem równie dobrze można dać taki pomysł, byśmy redukowali CO2 poprzez wymordowanie województwa zachodniopomorskiego i nie wiem, śląskiego - mówił Kukiz. - Sam fakt strzelania do prośnych loch jest bandytką. To tak, jak Bandera kiedyś robił i jego UPA z Polakami - dodał Paweł Kukiz.