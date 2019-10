Fałszywki, zbite szyby i promile

Oprócz tego policja zanotowała też m.in. pięć przestępstw z artykułu mówiącego o nadużyciach przy przebiegu wyborów, dwóch polegających na wywieraniu wpływu na sposób głosowania i 20 z kodeksu wyborczego – takich jak wynoszenie kart do głosowania (14 zdarzeń) czy podawanie wyników opinii publicznej (sześć przypadków).

Bywało emocjonująco, np. w Warszawie na Ursynowie członek komisji przyszedł do lokalu wyborczego z bronią – okazało się, że ma na nią pozwolenie.

Niepokój wzbudziło również fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu w Działdowie. Już po zakończeniu liczenia głosów, (ok. godz. 2.20) członkini komisji odczytała e-maila wysłanego do komisji o 17.25. Treść była alarmująca: „Niezrównoważony człowiek pozostawił torbę z ładunkiem wybuchowym na sali wyborczej, uciekajcie, będą ofiary" – pisał autor.

– Patrol rozpoznania pirotechnicznego sprawdził lokal wyborczy, ale żadnych podejrzanych przedmiotów nie znaleziono – mówi Ciarka, dodając, że wszczęto sprawę, by ustalić sprawcę fałszywki.

Zdarzały się i inne incydenty. W Toruniu wyborca usiłował wynieść z lokalu kartę do głosowania – kiedy mu przeszkodzono, rzucał wulgaryzmami, a kartę podarł i wrzucił do urny.

I tak np. w Nowym Tomyślu nietrzeźwy mężczyzna wszedł do lokalu i po odebraniu kart ostentacyjnie je podarł. – Okazało się, że miał ok. 3 promili alkoholu w organizmie – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

W lokalu wyborczym w Dobroszycach (woj. dolnośląskie) doszło do rękoczynów – wyborca uderzył członka komisji (agresora zatrzymano).

Sporadycznie dochodziło do wybryków chuligańskich. W Łodzi sprawca wybił dwie szyby w drzwiach wejściowych do lokalu – przewodnicząca go poznała i podała jego dane policji – wskazywał sędzia Wiesław Kozielewicz z PKW.