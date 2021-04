Sondaż: Polacy chcą poparcia opozycji dla pieniędzy z UE

W badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" aż 66,3 proc. z nich stwierdziło, że opozycja powinna zagłosować razem z PiS w tej sprawie. 20,5 proc. ogółu ankietowanych uznaje, że opozycja powinna wstrzymać się od głosu, jeśli jej żądania nie zostaną spełnione. Najmniej popularny wybór – wskazywany przez zaledwie 2,7 proc. ankietowanych – to opcja głosowania razem ze Zbigniewem Ziobrą, czyli przeciwko funduszowi. 10,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. Sondaż przeprowadzono w dniach 23–24 kwietnia, czyli w chwili, gdy dyskusja nad tym, co powinna zrobić sejmowa opozycja (również w niej samej), trwała już od kilku dobrych miesięcy.

We wtorek uchwałę o ratyfikacji decyzji o zasobach własnych przyjął rząd, przy sprzeciwie ministrów Solidarnej Polski. Teraz PiS ma ruszyć z polityczną kampanią wokół unijnych pieniędzy pod hasłem „Liczy się Polska". We wtorek mówił o ich znaczeniu premier Mateusz Morawiecki. – Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków jak najszybciej, dla dobra polskiej gospodarki, dla procesów inwestycyjnych, dla wsparcia tych branż, które są bardzo mocno poturbowane przez pandemię – mówił premier.

W kolejnych dniach konferencje prasowe z tym przesłaniem będą organizować politycy PiS „w terenie". Jak podaje serwis 300polityka, konferencje ruszą od środy. To część szerszego planu komunikacyjnego, który ma przygotować grunt pod kluczowe głosowanie w Sejmie. Może się odbyć w maju, o czym kilka dni temu informował rzecznik rządu Piotr Muller. To z pewnością będzie jedno z najważniejszych głosowań w tej kadencji Sejmu. Z naszych rozmów wynika, że w PiS panuje przekonanie, że ta kampania informacyjna może pozwolić partii przejąć polityczną inicjatywę po blisko roku reagowania na pandemię koronawirusa i jej skutki społeczno gospodarcze.

Jednak polityczny krajobraz wokół tej decyzji Sejmu zmienił się definitywnie we wtorek. Rano doszło do spotkania przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim i wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim. Po spotkaniu „trzej tenorzy" Lewicy – Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg – stwierdzili, że rząd zgodził się na warunki Lewicy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, czyli np. budowę minimum 75 tys. tanich mieszkań na wynajem, powołanie komitetu monitorującego wydatki czy przeznaczenie minimum 30 proc. środków dla samorządów. Postulaty te mają zostać wpisane do KPO, który do piątku musi trafić do Brukseli.