Morawiecki: Oby w naszej drogiej ojczyźnie doszło do zgody

Podczas wizyty w Piekarach Śląskich premier przekonywał, że zbliżające się wybory parlamentarne są najważniejsze od 30 lat.

Ich wynik ma wpłynąć na to, by "13 października nie tylko drzewa mieniły się coraz to bardziej kolorowymi barwami", ale także przyszłość Polski.

