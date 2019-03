Polska - Izrael: Ważne wspólne patrzenie w przyszłość

W redakcji „Rzeczpospolitej” trwa debata poświęcona obecnemu stanowi stosunków polsko-izraelskich. Gośćmi panelu są Zvi Rav-Ner, były ambasador Izraela w Polsce, Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu, Aryeh Golan, izraelski dziennikarz radiowy oraz Ronen Bergman, izraelski pisarz i dziennikarz.

Debatę „W niewoli przeszłości? Polityka i historia w relacjach polsko-izraelskich”, prowadzi Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Uczestnicy dyskusji wskazują na różne – piękne, ale także smutne – wydarzenia ze wspólnej historii.

Zvi Rav-Ner przyrównał dzieje obu narodów do bardzo długiego małżeństwa. Miało ono, jak każde małżeństwo, lepsze i gorsze czasy, ale jest długie i bardzo ważne.

Aryeh Golan wskazał, że historię powinno się zostawić historykom, a politycy powinni patrzeć w przyszłość. Dlatego nasze rządy nie powinny zajmować się tym, co było, a tym, co będzie, jak budować wspólne relacje.

Z debaty ekspertów wypływają wnioski dotyczące m.in. tego, że trzeba pamiętać o tym, co było, także o udziale Polaków w zbrodniach na Żydach, ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że pierwszym źródłem tego zła był niemiecki nazizm. A wielu Polaków Żydom pomagało.

Paneliści zgodnie podkreślają, że szkodliwe i nieuprawnione są wszelkie opinie i oceny generalizujące. Że trzeba odchodzić od uogólnień.

Izraelscy goście wskazują też na to, że dziś młodzi Izraelczycy przyjeżdżają do Polski w celach turystycznych, na zakupy i to oni budują nowy rodzaj zwyczajnych relacji między obydwoma krajami, nieobaczonych sprawami z historii.