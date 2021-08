Zaginęła pierwsza próbka skalna łazika Perseverance

Mechanizmy robota wydawały się działać bez zarzutu, ale kiedy zbadano metalową rurkę, w której miała znajdować się próbka, okazało się, że jest pusta.

Członkowie zespołu uważają, że powodem mogą być szczególne właściwości pobranej skały. Odpowiedź powinna być znana po zapoznaniu się z większą liczbą materiałów zarejestrowanych przez aparaty znajdujące się na pokładzie łazika.

- Wstępnie sądzimy, że pusta rurka jest wynikiem tego, że skała nie zareagowała tak, jak się spodziewaliśmy podczas wiercenia - powiedziała Jennifer Trosper, kierownik projektu Perseverance.

- W ciągu najbliższych kilku dni zespół spędzi więcej czasu na analizie danych, które mamy, a także zdobędzie kilka dodatkowych danych diagnostycznych, które pomogą zrozumieć przyczynę - dodała.

Łazik Perseverance posiada system wiercenia i drążenia na końcu swojego 2-metrowego ramienia robotycznego.

Jest on w stanie wycinać i pobierać próbki skał wielkości palca. Są one następnie przekazywane do jednostki przetwarzającej wewnątrz łazika, która pakuje je i zamyka w tytanowych cylindrach.