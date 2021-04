Pierwszy lot śmigłowca w atmosferze Marsa

Śmigłowiec waży tylko 1,8 kg - tylko bardzo lekka maszyna może unieść się w atmosferze marsa, 100 razy rzadszej niż atmosfera ziemska. Śmigła Ingenuity obracały się podczas lotu z prędkością ponad 2,5 tys. obrotów na minutę, podczas gdy lot na Ziemi wymaga 400-500 obrotów.

Tak wyglądał lot Ingenuity z perspektywy łazika Preseverance:

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs