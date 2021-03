Brak tlenu zakończy życie na Ziemi za miliard lat?

Obecnie tlen stanowi ok. 21 proc. ziemskiej atmosfery, co pozwala na istnienie na Ziemi złożonych organizmów - takich jak ludzie - które oddychają tlenem. Jednak we wczesnej historii istnienia naszej planety poziom tlenu w atmosferze był znacznie niższy - i będzie znów niższy w przyszłości.

Kazumi Ozaki z Uniwersytetu Toho i Chris Reinhard z Instytutu Technologii Georgii w Atlancie stworzyli model, który pozwala ustalić jak będzie zmieniać się atmosfera Ziemi.

Według badaczy przez następny miliard lat poziom tlenu w atmosferze będzie wysoki, po czym wróci on gwałtownie do niskiego poziomu sprzed 2,4 mld lat.

- Odkryliśmy, że bogata w tlen atmosfera Ziemi nie będzie w przyszłości czymś stałym - powiedział Ozaki.

Powodem zmian w zawartości atmosfery będzie rosnąca temperatura Słońca wraz z jego starzeniem się. W efekcie doprowadzi to do zmniejszenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze, który absorbuje ciepło i rozpada się. Za miliard lat poziom CO2 w atmosferze stanie się tak niski, że organizmy żywe przeprowadzające fotosyntezę - w tym rośliny - nie będą w stanie przetrwać i produkować tlenu. Masowe wymieranie organizmów zdolnych do fotosyntezy będzie pierwszą przyczyną spadku poziomu tlenu w atmosferze.