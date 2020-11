Kapsuła SpaceX z astronautami dotarła do ISS

O godzinie 19:27 czasu wschodniego w niedzielę (1:27 w nocy w poniedziałek w Polsce) rakieta Falcon 9 firmy SpaceX Elona Muska wyniosła na orbitę kapsułę załogową Crew Dragon, w której znajdowało się czworo astronautów - Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker i Soichi Noguchi. Po ok. 27 godzinach lotu kapsuła dotarła do ISS.

Czworo astronautów spędzi na ISS pół roku. Dołączą tam do trojga innych astronautów - Kate Rubins, Sergieja Riżikowa i Siergiej Kud-Swerczkowa.

To pierwsza pełnowymiarowa, załogowa misja NASA w czasie której amerykańska agencja kosmiczna wysyła astronautów na orbitę korzystając z prywatnego statku kosmicznego.

Dragon is go for docking pic.twitter.com/xT0s3CAEKD