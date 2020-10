Mars niezwykle blisko Ziemi. Kolejna taka okazja za 15 lat

W październiku bieżącego roku Mars znajduje się w opozycji. Tak astronomowie nazywają ustawienie planety zewnętrznej, w którym świeci ona dokładnie po przeciwnej stronie nieba niż Słońce.

Czerwona Planeta będzie znajdować się w tym tygodniu w odległości 62,1 mln km od Ziemi, a najbardziej zbliży się do niej 6 października. Mars będzie dla obserwujących duży, jasny i nie trzeba będzie oglądać go za pomocą specjalistycznego sprzętu. Będzie miał on rozmiar niemal 23 sekund kątowych.W związku z tym, że Ziemia i Mars krążą wokół Słońca po zupełnie innych, eliptycznych orbitach, moment, w którym są tak blisko siebie, przypada raz na kilkadziesiąt lat. Podczas gdy Ziemia potrzebuje jedynie 365 dni, aby okrążyć Słońce, Marsowi zajmuje to 687 dni. Kiedy Ziemia zbliża się do Słońca, Mars się od niej oddala.