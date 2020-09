Odkryta cztery dni temu asteroida "ekstremalnie blisko" Ziemi

Ok. 13:18 czasu polskiego asteroida, określona jako 2020 SW, zbliży się do Ziemi na odległość 26,9 tys. km, a więc będzie bliżej niż wynosi 1/10 średniej odległości między Ziemią a Księżycem - wynika z danych Centrum Studiów nad Obiektami Bliskimi Ziemi (CNEOS) NASA.

Z danych CNEOS wynika, że w ciągu najbliższego roku żadna asteroida, o której istnieniu obecnie wiemy, nie zbliży się do Ziemi na tak niewielką odległość.

2020 SW to względnie mała asteroida - jej średnica wynosi ok. 4,3-9,7 metra. Ziemię minie z prędkością ok. 28 tysięcy km na godzinę.