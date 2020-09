Amerykańska sonda wyląduje na asteroidzie Bennu

Asteroida Bennu będzie znajdować się 20 października około 334 milionów kilometrów od Ziemi. Sygnał będzie docierał po ponad 18 minutach.

Niemożliwe będzie prowadzenie operacji na żywo, dlatego statek będzie wykonywał zadanie autonomicznie.

OSIRIS-REx ma zebrać co najmniej 57 gramów materiału skalnego Bennu i sprowadzić go z powrotem na Ziemię. Jest to największa próbka, która wróci kosmosu od czasu programu Apollo.

NASA przewiduje, że OSIRIS-REx wróci na naszą planetę 24 września 2023 roku.