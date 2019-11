Meteoryt rozpoczął życie na Ziemi? W próbkach pobranych z dwóch meteorytów znaleziono cukry Basilicofresco [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Cukry kluczowe jeśli chodzi o ewolucję życia na Ziemi zostały po raz pierwszy znalezione w próbkach pobranych z meteorytów - czytamy w magazynie "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America".