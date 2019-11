Astrobiologia: płynna woda nie zawsze oznacza życie

Istoty żywe, zwłaszcza mikroorganizmy, mają zaskakującą zdolność adaptacji do najbardziej ekstremalnych środowisk na naszej planecie. Te, które znoszą najbardziej skrajne warunki nazywamy nazwę ekstermofilami. Najczęściej są to organizmy jednokomórkowe, ale znane są również organizmy należące do innych grup. Znane są więc owady z rodziny Grylloblattidae, które znoszą ekstremalnie niskie temperatury jak i bakteria potrafiąca przetrwać w ekstremalnych warunkach niskiej temperatury, wysokiego ciśnienia, zmniejszonej zawartości tlenu i minimalnych ilości pożywienia. Taką bakterię odkryto w w 2008 roku w lodach Grenlandii. Znalezione egzemplarze przeżyły ponad 120 tysięcy lat w lodzie na głębokości 3 tysięcy metrów.

Poniżej dalsza część artykułu