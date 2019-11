Astronom z Harvardu: Z egzoplanet dobiega cisza. Cywilizacje nie istnieją długo

Loeb na łamach "Scientific American" wyjaśnił, że istnieje wiele możliwości ocalenia ludzkości przeciwko zagrożeniu jakie w dalekiej przyszłości stworzy dla nas Słońce. Według niego ostatecznie ludzkość musiałaby stworzyć "gigantyczną strukturę", która pozwoliłaby nam przenieść się w bezpieczne miejsce.

"Skoro współcześni ludzie potrzebowali niecałych 100 tys. lat, aby przystosować się do życia w ciasnym mieszkaniu na Manhattanie po tym, jak zamieszkiwali sawanny i lasy Afryki" - napisał.

Aby ocalić ludzkość przed skutkami gaśnięcia Słońca ludzkość musiałaby szukać nadających się do życia planet w innych częściach kosmosu. Ludzie powinni stworzyć "genetyczne kopie" zwierząt i roślin, które chcemy ocalić i rozprzestrzeniać je w innych układach gwiezdnych. To zmniejszyłoby ryzyko - jak pisze - całkowitego wyginięcia ziemskiej fauny i flory w wyniku kosmicznej katastrofy. Ludzie mogliby też stworzyć - jak pisze Loeb "narzędzia niezbędne do stworzenia człowieka na licznych planetach, co sprawiłoby, że ludzie nie musieliby pokonywać gigantycznych odległości dzielących układy planetarne, a jednocześnie pozwoliłoby zachować gatunek".

Loeb snuje wizję stworzenia specjalnych "drukarek, które odtwarzałyby kopie nas samych na innych planetach przez eksportowanie naszej 'genetycznej instrukcji'". "Powinniśmy czuć się zadowoleni z tego odnowionego poczucia bezpieczeństwa i odejść szczęśliwi po zakończeniu naszej misji (zachowania gatunku). Może już jesteśmy jedną z wielu istniejących kopii" - przekonuje.

Loeb w swoim artykule zastanawia się też nad możliwością, że jakaś cywilizacja - w tym nasza własna - osiąga poziom, w którym może rozpocząć kolonizację obcych planet. "Po przeczytaniu porannych gazet jestem przekonany, że nasza cywilizacja zniknie w wyniku ran, które zada sobie sama, na długo przed tym, nim Słońce zagrozi naszemu istnieniu". "Dlaczego tak sądzę? Ponieważ głucha cisza jaką słyszymy z licznych, odległych egzoplanet, które odkryliśmy, może oznaczać, że zaawansowane cywilizacje żyją znacznie krócej niż ich gwiazdy" - podsumowuje.