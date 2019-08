We wrześniu Ziemię minie duża asteroida

Asteroida 2000 QW7 ma mieć od 290 do nawet 650 metrów średnicy - podaje NASA. Tymczasem najwyższy budynek na Ziemi, drapacz chmur Burdż Chalifa w Dubaju liczy 828 metrów, ale już drugi najwyższy budynek na świecie, Shanghai Tower, liczy 632 metry.

Asteroida ma minąć nas z prędkością ok. 23 tys. km na godzinę i zbliży się do Ziemi na odległość ok. 5,3 mln km.

Astronomowie nie uznają asteroidy 2000 QW7 za zagrożenie dla Ziemi, ale Centrum Badania Bliskich Ziemi Obiektów NASA obserwuje ją.

Obiekty bliskie Ziemi (NEO - Near-Earth objects) to planetoidy, komety i meteoroidy, których orbity przechodzą blisko orbity Ziemi. Za NEO uważa się obiekty, których część orbity znajduje się w odległości mniejszej niż 1,3 jednostki astronomicznej (jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870,7 km) od Ziemi. Obecnie znanych jest ok. 20 tysięcy takich obiektów.