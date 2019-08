Ile jest planet podobnych do Ziemi?

Kosmiczny Teleskop Keplera został umieszczony na orbicie wokół Słońca w 2009 roku. Jego zadanie polegało na wyszukiwaniu podobnych do Ziemi planet poza układem słonecznym. Misja pozwoliła na znalezienie ponad 2300 planet. Ich odkrycie polegało na rejestracji zdarzeń tranzytowych. Tranzyt to sytuacja, w której orbita planety znajduje się między gwiazdą a teleskopem. Gdy planeta przemieszcza się przed swoją gwiazdą następuje krótkie osłabienie jej jasności. Mierząc wielkość przyciemnienia i czas trwania pomiędzy przejściami oraz wykorzystując informacje o właściwościach gwiazdy, astronomowie charakteryzują wielkość planety oraz odległość pomiędzy planetą, a gwiazdą będącą gospodarzem.

- Podczas gdy większość obserwowanych przez Keplera gwiazd znajduje się zazwyczaj tysiące lat świetlnych od Słońca, zaobserwował on również wystarczająco dużą próbkę gwiazd, abyśmy mogli przeprowadzić rygorystyczną analizę statystyczną w celu oszacowania tempa rozwoju planet wielkości Ziemi w strefie mieszkalnej pobliskich gwiazd - powiedział Danley Hsu z Uniwersytetu Stanu Pensylwania.

Naukowcy są szczególnie zainteresowani poszukiwaniem biomarkerów - cząsteczek wskazujących na życie - w atmosferach planet o podobnej Ziemskiej wielkości, które orbitują w „strefie mieszkalnej” gwiazd podobnych do Słońca. „Strefa mieszkalna” to taka wielkość orbity planety, która pozwala na utrzymanie w stanie płynnym wody na jej powierzchni. Poszukiwanie śladów życia na planetach wielkości Ziemi w strefie mieszkalnej gwiazd podobnych do słonecznych będzie wymagało nowej misji kosmicznej. Jak wielka będzie to misja, zależy od ilości planet, które będzie musiała zbadać.

Jeśli planety wielkości Ziemi są powszechne, wówczas na orbicie gwiazd znajdujących się blisko słońca znajdą się planety wielkości Ziemi, a stosunkowo małe obserwatorium będzie w stanie badać ich atmosferę. Jeśli są rzadkie, będziemy musieli polecieć dalej, a misja potrwa dłużej.

Na podstawie swoich symulacji naukowcy szacują, że planety bardzo zbliżone do Ziemi pod względem wielkości (od 0,75 do 1,5 wielkości Ziemi) z rokiem trwającym od 237 do 500 dni, występują wokół około jednej gwiazdy na cztery.