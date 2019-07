Całkowite zaćmienie Słońca - gdzie je obejrzeć?

Całkowite zaćmienie Słońca 2 lica 2019 r. będzie można oglądać w Chile, Argentynie i z wód Oceanu Spokojnego. W pasie całkowitego zaćmienia znajdują się trzy obserwatoria astronomiczne, m.in. należące do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) La Silla.

Kto chce obejrzeć obrączkowe zaćmienie Słońca w Polsce, musi uzbroić się w cierpliwość i poczekać do 13 lipca 2075 r. Kolejna szansa będzie 23 lipca 2093 r.

21 czerwca 2020 r. z Bieszczadzkiego Parku Narodowego będzie można obserwować płytkie zaćmienie częściowe, podobnie będzie 10 czerwca 2021 r. Na głębokie zaćmienie częściowe trzeba poczekać do 25 października 2022 r.

Ostatni raz całkowite zaćmienie Słońca można było z części terenów Polski obserwować w 1954, wcześniej - w 1914 r. i 1887 r. Następna taka okazja zdarzy się nieprędko. Całkowite zaćmienie Słońca w Polsce nastąpi 7 października 2135 r. Ale wcześniej nad naszym krajem dojdzie do mniej spektakularnych zaćmień.

Co to jest zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca występuje, gdy pomiędzy Ziemią a Słońcem znajdzie się Księżyc. Nasz naturalny satelita blokuje promienie słoneczne, przez co na Ziemi pojawia się cień.

Pas cienia całkowitego jest stosunkowo wąski, co oznacza, że całkowite zaćmienie można oglądać tylko z niewielkiego fragmentu powierzchni Ziemi. W pozostałych miejscach naszej planety zaćmienie jest częściowe, albo w ogóle niewidoczne.

Zjawisko przebiega szybko. Faza całkowita zaćmienia nie może trwać więcej niż 7 minut i 31 sekund.

Występowanie zjawiska zaćmienia Słońca wiąże się z rozmiarami Księżyca, Gwiazdy Dziennej i ich odległości od Ziemi. Księżyc jest ok. 400 razy mniejszy od Słońca i jednocześnie jest ok. 400 razy bliżej Ziemi. To sprawia, że rozmiary kątowe obu ciał niebieskich obserwowanych z Ziemi są niemal identyczne, i stosunkowo niewielki Księżyc jest w stanie przesłonić ogromne w porównaniu z nim Słońce.