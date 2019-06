Pod powierzchnią Księżyca odkryto anomalię

NASA / GSFC / University of Arizona

Pod największym kraterem Księżyca naukowcy odkryli "duże odchylenia masy", których natura nie jest do końca znana.

Kierowany przez dr. Petera B. Jamesa z Uniwersytetu Baylora z Teksasu zespół naukowców porównał dane o polu grawitacyjnym Księżyca zebrane w czasie misji NASA GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) z danymi topograficznymi, uzyskanymi dzięki misji sondy LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter).

Poniżej dalsza część artykułu

- Odkryliśmy niespodziewanie dużą masę, setki kilometrów pod powierzchnią Basenu Biegun Południowy - Aitken - powiedział James. - Wyobraźcie sobie kawał metalu, pięciokrotnie większy od największej wyspy archipelagu Hawajów i zakopany pod ziemią. Tyle mniej więcej masy odkryliśmy - tłumaczył naukowiec.

Według niego znalezisko może być metalem z asteroidy, która uderzając w Księżyc uformowała tę część naturalnego satelity Ziemi. - Przeprowadziliśmy obliczenia i udowodniliśmy, że odpowiednio rozproszone jądro asteroidy, która uderzyła, mogło pozostać w płaszczu Księżyca do dziś - dodał James.

Inna hipoteza głosi, że Basen Biegun Południowy - Aitken jest miejscem, w którym w ostatnim etapie stygnięcia oceanu księżycowej magmy zebrały się gęste tlenki.

Zdaniem dr. Jamesa, bez względu na to, co wykażą dalsze badania anomalii, Basen Biegun Południowy - Aitken jest jednym z najlepszych naturalnych laboratoriów do badania zderzeń ciał niebieskich.

Biegun Południowy - Aitken to basen uderzeniowy o średnicy 2500 km, położony na niewidocznej półkuli Księżyca. Rozciąga się od południowego bieguna Księżyca do krateru Aitken. Jest największym kraterem księżycowym i jednym z największych w Układzie Słonecznym.

Szczegółowy opis badań zespołu kierowanego przez dr. Petera Jamesa wraz z obliczeniami można znaleźć na łamach "Geophysical Research Letters".