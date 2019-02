We wtorek wieczorem Ziemię minie planetoida

Planetoida 2013 MD8 minie Ziemię w bezpiecznej odległości we wtorek o godzinie 19:55 czasu polskiego.

Planetoida ma 38-86 metrów długości i ok. 8,5 metra średnicy. Podróżuje z prędkością ok. 48,5 tys. km na godzinę. Ziemię minie w odległości ok. 5,8 mln km - czyli 15,1 raza większej niż wynosi odległość od Ziemi do Księżyca.

Mimo, iż z punktu widzenia kosmicznych odległości planetoida będzie stosunkowo blisko Ziemi, to jednak nie stwarza ona żadnego zagrożenia dla naszej planety.

Według szacunków NASA obecnie żadna asteroida ani kometa nie znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Kosmiczne zderzenie ma nie grozić Ziemi w ciągu najbliższych kilkuset lat.

Planetoida 2013 MD8 to przykład tzw. Near Earth Object (NEO) - obiektu bliskiego Ziemi.

W Układzie Słonecznym ma znajdować się ok. 16 tysięcy takich obiektów.