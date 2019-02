Przez przypadek odkryli galaktykę starą jak Wszechświat

Naukowcy przypadkowo odkryli niewielką, galaktykę określaną jako "żywa skamielina" (ang. living fossil), która znajduje się 30 mln lat świetlnych od Ziemi i jest niemal tak stara jak sam Wszechświat - pisze "The Independent".

Galaktykę odnaleziono za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, w czasie poszukiwania białych karłów w gromadzie kulistej (sferycznie symetryczne zgrupowanie powiązanych grawitacyjnie gwiazd) NGC 672. Naukowcy liczyli, że dzięki obserwacji białych karłów określą wiek całego zgrupowania gwiazd.

Podczas obserwacji astronomowie zauważyli niewielkie zgrupowanie gwiazd na krawędzi obserwowanej gromady. Po analizie odkryli, że gwiazdy te nie są częścią NGC 672, która jest częścią Drogi Mlecznej, lecz znajdują się miliony lat świetlnych dalej.

Nowo odkrytą galaktykę nazwano Bedin 1. To niewielka galaktyka - w najszerszym miejscu ma zaledwie 3 tys. lat świetlnych - co stanowi tylko ułamek wielkości Drogi Mlecznej. Astronomowie ustalili, że jest to tzw. karłowata galaktyka sferyczna. Takie galaktyki charakteryzują się niedużymi rozmiarami i są bardzo ciemne.

Dotychczas znaleziono 36 takich galaktyk w kosmosie - 22 z nich to galaktyki będące satelitami Drogi Mlecznej. Od innych odróżnia ją jednak to, że jest bardzo odizolowana i ma aż 13 mld lat, co sprawia, że jest niemal tak stara jak Wszechświat - twierdzą naukowcy. Ze względu na to, że jest położona tak daleko od innych galaktyk co sprawia, że nie podlega ich oddziaływaniom, naukowcy określili ją jako "skamielinę z początków kosmosu".