Do Ziemi dotarły sygnały radiowe z odległej galaktyki

W czasie 233 spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w Seattle poinformowano, że po raz drugi w historii zarejestrowano krótkie i powtarzające się sygnały radiowe, które docierają do Ziemi z odległości 1,5 mld lat świetlnych.

Pierwszy taki powtarzający się sygnał - określony jako FRB 121102 - został odkryty w 2015 roku przez radioteleskop Arecibo.

Najnowsze odkrycie to sygnał FRB 180814.J0422+73 - to w istocie sześć krótkich, trwających milisekundy sygnałów, które dotarły do Ziemi z tego samego miejsca. Odkrycia dokonał radioteleskop używany przez naukowców biorących udział w programie CHIME.

Latem 2018 roku, nie używający jeszcze pełni swoich możliwości radioteleskop, wykrył FRB 180814.J0422+73 i 12 innych, pojedynczych sygnałów.

Naukowcy zaangażowani w projekt CHIME liczą, że wykryją kolejne tego typu powtarzające się sygnały i będą w stanie ustalić jakie jest ich źródło.

- Kolejne takie odkrycie sugeruje, że takich sygnałów może być więcej - mówi Ingrid Stairs, wchodząca w skład zespołu CHIME astrofizyk z Uniwersytetu w Kolumbii Brytyjskiej.

Według jednej z hipotez emisja sygnałów jest efektem jakiegoś istotnego, astrofizycznego zjawiska. Powtarzający się sygnał ma częstotliwości 700 megaherców, ale niektóre sygnały zarejestrowane przez CHIME mają częstotliwość 400 megaherców.

Według naukowców z CHIME niska częstotliwość może wskazywać, że źródłem sygnału są pozostałości po supernowej.