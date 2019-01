Do Ziemi dotarły zdjęcia z niewidocznej strony Księżyca

Trzeciego stycznia lądownik Chang'e 4 wylądował na ciemnej stronie Księżyca.

Dotarcie w ten rejon naturalnego ziemskiego satelity nie udało się dotąd żadnej innej misji kosmicznej. Moduł eksploatacyjny Chang’e 4 został wystrzelony 8 grudnia 2018 roku. Lądowanie nastąpiło sprawnie. O tym wydarzeniu poinformowała państwowa Agencja Nowe Chiny.

Jest to drugi przypadek, gdy to azjatyckie państwo wysyła urządzenie eksplorujące Księżyc, pierwszym był niewielki automatyczny robot Yutu (Jadeitowy królik) wysłany w 2013 roku.

Chińska Korporacja Aerokosmicznej Nauki i Techniki (CASC) poinformowała, że odebrano już pierwszą serię panoramicznych zdjęć powierzchni Księżyca.

"Aparat Chang'e, łazik oraz sputnik-retranslator znajdują sie w stabilnym położeniu. Kamera umieszczona na lądowniku zakończyła wykonywanie panoramicznych zdjęć. Korporacja otrzymała 360-stopniowe zdjęcia" - przekazano w komunikacie.

W najbliższym czasie sonda pobierze próbki minerałów.

CLEP just released the first panorama from the #ChangE4 lander: https://t.co/4PeSrsqusg also confirms that @2Yutu has awoken and is doing well. pic.twitter.com/Q2LqbVqs9m